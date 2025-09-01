Edulliset sähköautot testissä: Näin pärjäsi Renault 5 E-Tech

Videosarjan koeajossa oli tällä kertaa Renault 5 E-Tech -sähköauto. Auton pirteys tarttui myös testaajiin.
Koeajoimme videosarjassa kaikkiaan viisi sähköautoa. Valitsimme autot testiin ennen kaikkea niiden kohtuullisen hinnan perusteella. Arvioimme kaikista autoista tasapuolisesti, millaisia ne ovat ajaa, pakata ja mitä ominaisuuksia ne sisältävät.
Lue myös: Hinta ei enää ole este – koeajoimme viisi kohtuuhintaista sähköautoa
Katso videolta, millaisen kouluarvosanan saa Renault 5 E-Tech!
21:59Videolla kerrotaan Renault 5 E-Techin kulutuksesta ja latausominaisuuksista.
Nämä viisi sähköautoa testasimme 2025 kevään ja alkukesän aikana. Katso kaikki sarjan jaksot MTV Katsomosta!
Citroën ë-C3 (Max-varustetaso)
Hinta: 27 990 euroa
MG4 (Limited Edition -varustetaso)
Hinta: 25 500 euroa
Hyundai Inster (In-varustetaso)
Hinta: 29 999 euroa
Renault 5 E-Tech (Iconic Cinq, Comfort Range -varustetaso)
Hinta: alk. 33 490
JAC E30X (Style-varustetaso)
Hinta: 29 900 euroa
Kaikista autoista testattiin ajettavuutta, tavaratilaa ja yleisiä ominaisuuksia. Hinnat olivat voimassa jutun kirjoitushetkellä.