Edulliset sähköautot testissä: Näin pärjäsi Renault 5 E-Tech

1:51imgOnko sähköautoista kansanautoiksi? Videolla kerrotaan testatuista autoista.
Julkaistu 49 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Mikael Mikkonen

mikael.mikkonen@mtv.fi

Videosarjan koeajossa oli tällä kertaa Renault 5 E-Tech -sähköauto. Auton pirteys tarttui myös testaajiin.

Koeajoimme videosarjassa kaikkiaan viisi sähköautoa. Valitsimme autot testiin ennen kaikkea niiden kohtuullisen hinnan perusteella. Arvioimme kaikista autoista tasapuolisesti, millaisia ne ovat ajaa, pakata ja mitä ominaisuuksia ne sisältävät. 

Katso videolta, millaisen kouluarvosanan saa Renault 5 E-Tech! 

21:59imgVideolla kerrotaan Renault 5 E-Techin kulutuksesta ja latausominaisuuksista.

Nämä viisi sähköautoa testasimme 2025 kevään ja alkukesän aikana. Katso kaikki sarjan jaksot MTV Katsomosta!

Citroën ë-C3 (Max-varustetaso)
Hinta: 27 990 euroa

MG4 (Limited Edition -varustetaso)
Hinta: 25 500 euroa

Hyundai Inster (In-varustetaso)
Hinta:  29 999 euroa

Renault 5 E-Tech (Iconic Cinq, Comfort Range -varustetaso)
Hinta: alk. 33 490

JAC E30X (Style-varustetaso)
Hinta: 29 900 euroa

Kaikista autoista testattiin ajettavuutta, tavaratilaa ja yleisiä ominaisuuksia. Hinnat olivat voimassa jutun kirjoitushetkellä.

