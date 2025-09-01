Edulliset sähköautot testissä: Näin pärjäsi JAC E30X

1:51imgOnko sähköautoista kansanautoiksi? Videolla kerrotaan testatuista autoista.
Julkaistu 46 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Mikael Mikkonen

mikael.mikkonen@mtv.fi

Videosarjan koeajossa oli tällä kertaa JAC E30X -sähköauto. Auton tilavuus ja laatu yllätti testaajat.

Koeajoimme videosarjassa kaikkiaan viisi sähköautoa. Valitsimme autot testiin ennen kaikkea niiden kohtuullisen hinnan perusteella. Arvioimme kaikista autoista tasapuolisesti, millaisia ne ovat ajaa, pakata ja mitä ominaisuuksia ne sisältävät. 

Lue myös: Hinta ei enää ole este – koeajoimme viisi kohtuuhintaista sähköautoa

Katso videolta, millaisen kouluarvosanan saa JAC E30X!

21:35imgVideolla kerrotaan JAC E30X:n kulutuksesta ja latausominaisuuksista.

Nämä viisi sähköautoa testasimme 2025 kevään ja alkukesän aikana. Katso kaikki sarjan jaksot MTV Katsomosta!

Citroën ë-C3 (Max-varustetaso)
Hinta: 27 990 euroa

MG4 (Limited Edition -varustetaso)
Hinta: 25 500 euroa

Hyundai Inster (In-varustetaso)
Hinta:  29 999 euroa

Renault 5 E-Tech (Iconic Cinq, Comfort Range -varustetaso)
Hinta: alk. 33 490

JAC E30X (Style-varustetaso)
Hinta: 29 900 euroa

Kaikista autoista testattiin ajettavuutta, tavaratilaa ja yleisiä ominaisuuksia. Hinnat olivat voimassa jutun kirjoitushetkellä.

Lue myös: Mitä kaikkea pitää huomioida ennen sähköauton hankintaa? Varo, ettet ajaudu elämäsi kalleimpiin kilometreihin

Lue kaikki uusimmat autoiluun liittyvät uutiset!

Lisää aiheesta:

Edulliset sähköautot testissä: Näin pärjäsi Hyundai InsterEdulliset sähköautot testissä: Näin pärjäsi Renault 5 E-TechEdulliset sähköautot testissä: Näin pärjäsi MG4Edulliset sähköautot testissä: Näin pärjäsi Citroën ë-C3Hinta ei enää ole este – koeajoimme viisi kohtuuhintaista sähköautoaVuoden Auto 2019 on sähköauto Jaguar I-Pace – voitto tuli historiallisen tiukalla tuloksella
KoeajotSähköautotHuomenta SuomiAuton toimintaYritykset ja bränditAutotehtaatAutotLifestyle

Tuoreimmat aiheesta

Koeajot