Edulliset sähköautot testissä: Näin pärjäsi MG4

1:51imgOnko sähköautoista kansanautoiksi? Videolla kerrotaan testatuista autoista.
Julkaistu 55 minuuttia sitten
Mikael Mikkonen

Videosarjan koeajossa oli tällä kertaa MG4-sähköauto. Testaajat vaikuttuivat ominaisuudesta, joka mahdollisti kahvinkeiton parkkipaikalla.

Koeajoimme videosarjassa kaikkiaan viisi sähköautoa. Valitsimme autot testiin ennen kaikkea niiden kohtuullisen hinnan perusteella. Arvioimme kaikista autoista tasapuolisesti, millaisia ne ovat ajaa, pakata ja mitä ominaisuuksia ne sisältävät. 

Katso videolta, millaisen kouluarvosanan saa MG4! 

21:49imgVideolla kerrotaan MG4:n kulutuksesta ja latausominaisuuksista.

Nämä viisi sähköautoa testasimme 2025 kevään ja alkukesän aikana. Katso kaikki sarjan jaksot MTV Katsomosta!

Citroën ë-C3 (Max-varustetaso)
Hinta: 27 990 euroa

MG4 (Limited Edition -varustetaso)
Hinta: 25 500 euroa

Hyundai Inster (In-varustetaso)
Hinta:  29 999 euroa

Renault 5 E-Tech (Iconic Cinq, Comfort Range -varustetaso)
Hinta: alk. 33 490

JAC E30X (Style-varustetaso)
Hinta: 29 900 euroa

Kaikista autoista testattiin ajettavuutta, tavaratilaa ja yleisiä ominaisuuksia. Hinnat olivat voimassa jutun kirjoitushetkellä.

