Huhumylly jauhaa: Mercedes-Benz saattaa lopettaa näiden automallien valmistuksen

Koituuko huono myynti uudehkojen automallien kohtaloksi?
Mercedes-Benz suunnittelee lopettavansa täyssähköisten EQE:n ja EQE SUV:n valmistuksen, kertoo brittiläinen Autocar.
Lehden mukaan kyseisten automallien valmistus loppuisi jo ensi vuonna osana Mercedes-Benzin sähköautomalliston uudelleenjärjestelyä. Mercedes-Benz ei ole vahvistanut lehden väitettä tuotannon päättymisestä.
Mercedeksen EQE-malli julkaistiin vuonna 2021 ja EQE SUV noin vuotta myöhemmin, joten automalleilla olisi tuotannon loppuessa melko lyhyt elinkaari.
Taustalla on huono myynti, sillä EQE-mallien myynti Yhdysvalloissa laski viime vuonna 39 prosenttia, kertoo Carscoops.
EQE valmistetaan Saksan Bremenissä ja EQE SUV Yhdysvaltain Tuscaloosassa.
Autocar kertoo, että automallit "korvataan epäsuorasti" sähkökäyttöisillä C-sarjan EQ:lla ja GLC EQ:lla, joka esitellään ensi viikolla Munchenin kansainvälisessä autonäyttelyssä.
