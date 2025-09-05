Huhumylly jauhaa: Mercedes-Benz saattaa lopettaa näiden automallien valmistuksen

Mercedes EQE AOP
Julkaistu 49 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Mikael Mikkonen

mikael.mikkonen@mtv.fi

Koituuko huono myynti uudehkojen automallien kohtaloksi?

Mercedes-Benz suunnittelee lopettavansa täyssähköisten EQE:n ja EQE SUV:n valmistuksen, kertoo brittiläinen Autocar.

Lehden mukaan kyseisten automallien valmistus loppuisi jo ensi vuonna osana Mercedes-Benzin sähköautomalliston uudelleenjärjestelyä. Mercedes-Benz ei ole vahvistanut lehden väitettä tuotannon päättymisestä.

Mercedeksen EQE-malli julkaistiin vuonna 2021 ja EQE SUV noin vuotta myöhemmin, joten automalleilla olisi tuotannon loppuessa melko lyhyt elinkaari.

Taustalla on huono myynti, sillä EQE-mallien myynti Yhdysvalloissa laski viime vuonna 39 prosenttia, kertoo Carscoops.

EQE valmistetaan Saksan Bremenissä ja EQE SUV Yhdysvaltain Tuscaloosassa. 

Autocar kertoo, että automallit "korvataan epäsuorasti" sähkökäyttöisillä C-sarjan EQ:lla ja GLC EQ:lla, joka esitellään ensi viikolla Munchenin kansainvälisessä autonäyttelyssä.

