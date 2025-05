Kannattaako sähköauto ladata täyteen ennen pidempää reissua?

Olennaista on perehtyä juuri kyseisen sähköauton käyttöohjeeseen ja katsoa, mitä siellä ohjeistetaan lataamisesta.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Ostin käytetyn sähköauton (Volvo XC40). Heikkeneekö auton varauskyky (SoH) olennaisesti enemmän, jos lataan akun jo sen varaustilan ollessa 50 prosenttia kuin että antaisin sen laskea 20 prosenttiin? Lataan yleensä vain 80 prosenttiin, mutta minua kiinnostaa, onko haitallista ladata kerran-pari kuukaudessa, ennen pidempää matkaa, 100 prosenttiin?

Vastaus: Hyvä lähtökohta akun varauskyvyn säilyttämiseksi on, että pyrkii lataamaan sen AC-peruslatauksella aina, kun se on mahdollista ja siihen on aikaa. AC-lataus on säännöllisesti käytettynä huomattavasti akkuystävällisempää kuin DC-pika- tai -suurteholataukset.

Tiedustelin Volvon maahantuonnista, että jos päivittäiseen ajoon tarvitaan noin 20 prosenttia akun varaustilasta, onko akulle haitallisempaa se, että lataa päivittäin 60 prosentista 80 prosenttiin kuin se, että lataisi kolmen päivän välein 20 prosentista 80 prosenttiin? Vastasivat sieltä minulle, ettei se ole merkittävästi haitallisempaa, kunhan lataus on maltillista (ei jatkuvaa pikalatausta) ja akku ei ole jatkuvasti täynnä tai täysin tyhjä.

Näin ollen myös kysyjä voi huoletta ladata autonsa akun jo 50 prosentin kohdalla takaisin 80 prosenttiin. Akun varaustilan pitämistä riittävänä puoltaa myös se, että auto on näin varmasti toimintakykyinen, jos tulee vaikkapa yllättävä tarve lähteä kuljettamaan loukkaantunutta tai sairastunutta perheenjäsentä hoitoon. Ainakin itse pienehkön lapsen isänä annan sille melko suuren painoarvon.

AC-latausta kannattaa pyrkiä käyttämään aina, kun se on mahdollista ja siihen on aikaa.Autoliitto

Entäpä lataus sataan prosenttiin?

Volvon – ja monien muidenkin sähköautojen – kohdalla kehotetaan välttämään lataamista 100 prosenttiin, ellei matkaa varten tarvita täyttä toimintamatkaa. Sinällään tuo 100 prosenttiin lataaminen ennen pidempää matkaa on ihan tarkoituksenmukaista eikä sillä ole satunnaisesti (esimerkiksi juuri kerran-pari kuussa) toteutettuna olennaista vaikutusta akun kestävyyteen.

Akun lataaminen 100 prosentin varaustilaan ennen pidempää ajomatkaa on ihan perusteltua eikä se satunnaisesti tehtynä heikennä olennaisesti akun varauskykyä.Autoliitto

Jos sen sijaan akkua pidetään pitkään erittäin korkealla varaustasolla, se saattaa vaurioitua. Siksi esimerkiksi Volvon ohjeistuksessa kehotetaan välttämään auton jättämistä lataukseen kytketyksi korkeammalla kuin päivittäiseen käyttöön suositellulla lataustasolla.

Vastaavasti myös erittäin matalaa lataustasoa tulisi välttää, koska ajoakku saattaa vaurioitua, jos sitä ei ladata uudelleen mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on täysin tyhjentynyt. Huomionarvoista on myös se, että akun lataustaso voi itsepurkautumisen ja taustalla toimivien sähkölaitteiden johdosta laskea 0 prosenttiin, vaikka autolla ei ajettaisi, mikäli auto jätetään kytkemättä lataukseen akun lataustason ollessa alhainen. Lataaminen onkin aina suositeltavaa, jos lataustaso on alle 20 prosenttia. Näin vältytään parhaiten akun täydelliseltä purkautumiselta.

Pitkäaikainen pysäköinti

Akun vaurioitumisriskin minimoimiseksi pitkäaikaisen pysäköinnin aikana (yli kuukausi) Volvo näyttää suosittelevan 40–60 prosentin lataustasoa.

Auton jäädessä seisomaan yli kuukaudeksi, suosittelee Volvo 40–60 prosentin lataustasoa. Selvitä oman autosi valmistajan ohjeistus käyttöohjeesta.Autoliitto

Lisäksi Volvon tukimateriaalissa ohjeistetaan, että jos auto on tarkoitus pysäköidä yli kolmeksi kuukaudeksi, on suositeltavaa, että se on jatkuvasti kytkettynä lataukseen – toki latausraja järkevästi asetettuna. Seisonnan aikana on tärkeää säännöllisesti tarkistaa auton lataustaso ja se, että lataus toimii asianmukaisesti.

Katso myös: Muista nämä asiat, kun lataat sähköautoa kotona

0:48 Ota nämä asiat huomioon sähköauton kotilaturin valinnassa ja asennuksessa.

MTV