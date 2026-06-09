Tilanne kiristyy NBA-finaaleissa. San Antonio kavensi finaalivoitot 1–2:een, kun se hiljensi Madison Square Gardenin ja voitti New York Knicksin kolmannessa loppuottelussa 115–111. Ottelua seuranneen Donald Trumpin läsnäolo sai aikaan ylimääräistä säätöä.
Finaalikaravaani saapui New Yorkiin Knicksin 2–0-komennossa, mutta vierailijat ottivat ohjat alussa. Ensimmäisen neljänneksen jälkeen San Antonio johti 11 pisteellä. Puoliajalla Knicks kiipesi johtoon, mutta lopulta vieraat rutistivat voiton.
Knicksin Jalen Brunson ja San Antonion Victor Wembanyama heittivät kumpikin 32 pistettä.
Finaalisarja jatkuu New Yorkissa ylihuomenna. Mestaruuteen tarvitaan neljä voittoa. Knicksin edellinen kannu on vuodelta 1973.
Kolmatta loppuottelua kunnioitti läsnäolollaan myös presidentti Donald Trump, josta tuli historian ensimmäinen NBA-finaaliin paikan päälle saapunut Yhdysvaltain presidentti.
Tapauksen ainutkertaisuus johtunee presidentin saapumisen aiheuttamista lieveilmiöistä. Tavan katsojat joutuivat saapumaan ylimääräisten turvatarkastusten vuoksi otteluun tunteja normaalia aiemmin.
Kaikki Madison Square Gardeniin saapuneet henkilöt tutkittiin metallinpaljastimien avulla. Salaisen palvelun agentteja oli ESPN:n mukaan paikalla merkittävä määrä koko ottelun ajan. Myös kummankin joukkueen pelaajat syynättiin poikkeuksellisen tarkasti.
Muun muassa CNN kertoo yleisön buuanneen voimakkaasti, kun Trumpin kuva ilmestyi areenan mediakuutiolle.
NBA-finaalit houkuttelivat New Yorkiin todellisen julkkisryöpyn. Kolmatta loppuottelua seurasivat paikan päällä muun muassa näyttelijät Timothee Chalamet, Tina Fey, Tracy Morgan, Ben Stiller ja Larry David. Myös elokuvaohjaaja ja Knicksin ikifani Spike Lee oli luonnollisesti pelipaikoilla.