Pekka Strang tähdittää pian ensi-iltansa saavaa Täydelliset vieraat -elokuvaa.

Valkokankaille saapuu perjantaina 19. syyskuuta uutuuselokuva Täydelliset vieraat, jossa ystäväporukka päätyy illanvieton aikana pelaamaan kuumottavaa seurapeliä: heidän kaikkien pitää paljastaa puhelimiinsa saapuvat viestit ja puhelut. Koetukselle joutuvat niin ystävä- kuin parisuhteetkin.

Elokuvan päärooleissa nähdään Laura Birn, Hannu-Pekka Björkman, Pirjo Lonka, Malla Malmivaara, Joonas Saartamo, Jani Volanen ja Pekka Strang.

Strang vieraili uutuuselokuvan tiimoilta Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa tiistaina. Hän kertoi, että ehdotti moista seurapeliä pelattavaksi myös Täydelliset vieraat -elokuvan näyttelijöiden kesken.

– Mutta emme pelanneet. Se on vähän sama kun ehdottaisin nyt, että laitetaan me tässä ja katsotaan miten käy, Strang kertoi Viiden jälkeen -juontaja Teresa Meriläinen-Aholle.

Täydelliset vieraat -elokuvassa Strangin kanssa näytteli useampi kollega, joiden kanssa hän ei ollut työskennellyt aiemmin.

– Tunnemme toisemme vähän eri yhteyksistä. Tuntui hirveän helpolta ja luonnolliselta esittää ystäviä tässä.

Strangin mukaan kuvauksissa on tavanomaista, että näyttelijät saattavat pyytää muuta työryhmää laskemaan ottojen välissä volyymia voidakseen keskittyä paremmin seuraavaan ottoon. Tällä kertaa asetelma oli näyttelijän mukaan kuitenkin päinvastainen.

– Tämä on ainoa elokuva, jossa olen ollut, jossa työryhmä on pyytänyt, että voisivatko näyttelijät olla vähän hiljempaa. Ylläpidimme keskustelua koko ajan, ja se johti siihen, että loppupäässä ohjaaja piti korvatulppia, hän paljasti.

