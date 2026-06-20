Daniel Ståhl lausui kiitokset viimeisen heittonsa jälkeen Kuortaneella.
Daniel Ståhl heitti Kuortaneen GP:n kiekkokilpailun suvereeniin voittoon. Ruotsinsuomalainen tähti ei ollut aivan parhaassa vireessään, mutta mittautetut kaksi siivua kantoivat 66,08 ja 67,78 metriin.
Paras noteeraus syntyi viimeisellä kuudennella heittokierroksella.
Sen liipaistuaan Ruotsia edustava jätti lausui kauniit sanat suomen kielellä.
– Kiitos, Kuortane, kiitos, Suomi, tack så mycket. Hyvää juhannusta, Suomen kilpailuissa hyvin viihtynyt mies virkkoi.
Toiseksi juhannuspäivän kiekkomittelössä sijoittui Mico Lampinen tuloksella 58,95.
Ståhl on pisimmillään tällä kaudella lennättänyt limpun 69,60 metriin. Lampisen kauden kotimainen kärkitulos on 61,89.