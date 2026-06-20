Oliver Helander otti kauden kotimaisen kärkituloksen nimiinsä.
Oliver Helander kiskaisi keihäänheiton kauden uudeksi kotimaiseksi kärkitulokseksi 82,71 metriä Kuortaneen GP-kisoissa.
Laaki syntyi kolmannella heittokierroksella. Kisan voittanut Helander heitti sitä ennen jo kaksi yli 80 metrin siivua.
Toiseksi Kuortaneella sijoittui Topi Parviainen tuloksella 78,96, ja Topias Laine (78,21) oli kolmas.
Kauden aiempi kotimainen kärkitulos oli Parviaisen 81,91. Helander oli ennen tätä kilpailua nakannut tänä suvena pisimmillään 80,73.