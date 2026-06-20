Iskun kohteena oli muun muassa suuri öljynjalostamo Kapotnjan alueella.
Moskovassa torstaina tapahtunut polttoainesäiliön räjähdys saattoi johtua venäläisestä ilmatorjuntaohjuksesta eikä ukrainalaisesta droonista, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times.
Ukraina teki torstaina poikkeuksellisen suuren drooni-iskun Moskovaan. Iskun kohteena oli muun muassa suuri öljynjalostamo Kapotnjan alueella.
New York Timesin analysoimissa sosiaalisessa mediassa jaetuissa videoissa näkyy ilmatorjuntaohjuksia, joita ammutaan öljynjalostamon läheisyydessä.
Yhdessä alun perin kiinalaisella Douyin-sosiaalisen median alustalla jaetussa videossa näkyy, kuinka ohjus osuu öljysäiliöön, joka räjähtää ja sen kansi lentää ilmaan.
Lehti on varmistanut videon aitouden. Sen on jakanut X:ssä muun muassa Ukrainan sodan tapahtumia seuraava OSINTtechnical-tili.
Lehden haastattelemat asiantuntijat pitävät videoiden perusteella todennäköisenä, että öljysäiliöön osui kyseinen olalta laukaistava ilmatorjuntaohjus, jolla torjutaan tyypillisesti matalalla lentäviä kohteita, kuten drooneja.
Venäjän puolustusministeriön mukaan maan ilmatorjuntajärjestelmät torjuivat ja tuhosivat torstaina yhteensä 555 ukrainalaista droonia eri puolilla Venäjää.