Portugali voitti Norjan Kansojen liigan ottelussa maalein 2–1. Supertähti Cristiano Ronaldoa ei kentällä nähty.

Portugali sai otteluun jämäkän alun. Peliä oli pelattu vain reilu vartti, kun Joao Felix laukoi pallon tarkasti vasempaan alakulmaan.

Toisen jakson alussa Erling Haaland toi Norjan mukaan peliin tuikkaamalla maalin edestä 1–1-tasoituksen.

Vain muutamaa minuuttia myöhemmin Portugali siirtyi takaisin johtoon. Norjan maalivahti Orjan Nyland syötti pallon suoraan Goncalo Ramosille, joka nosti pelivälineen näyttävästi Nylandin yli verkkoon.

Tuo maali jäi myös pelin viimeiseksi, joten Portugali nappasi täydet pisteet 2–1-voitolla.

Portugalin supertähti Cristiano Ronaldo istui koko ottelun vaihtopenkillä. Päävalmentaja Jorge Jesus perusteli päätöstään medialle ottelun jälkeen.

– Mietin ottavani hänet kentälle ehkä noin puoleksi tunniksi, mutta sitten peli muuttuikin. Minusta ei ollut oikea hetki laittaa häntä sisään. Meillä on vielä kaksi peliä, mutta kyse ei ollut hänen säästelemisestään. Hän on hyvässä kunnossa ja valmis pelaamaan niin kauan kuin minä haluan hänen pelaavan, Jesus sanoi A Bolalle.

– Se oli minun päätökseni. Tarvitsin kentällä erilaista pelaajaa. Se ei tarkoita, että hänen aikansa olisi ohi. Ehkä hän pelaa Tanskaa vastaan.

Portugali kohtaa Tanskan vieraskentällä torstaina.