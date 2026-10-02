SM-liigaottelun alku Espoossa viivästyi aavistuksen erikoisen ongelman vuoksi.
Muikkuverkot ja pleksi olivat solmussa päädyssä, ja tilannetta jouduttiin selvittelemään tovin ajan.
Pienen viivästyksen jälkeen pleksi saatiin lopulta paikoilleen ja luukku kiinni jääkoneen käyttämästä aukosta.
Tilanne ehti naurattaa Kiekko-Espoon päävalmentaja Jyrki Ahoa.
Kun SM-liigamatsi Kiekko-Espoon ja Kärppien välillä päästiin käynnistämään, oululaisvieraiden Hannes Päkkilä täräytti laatan reppuun jo 15 sekunnin pelin jälkeen.
Tätä edelsi Kiekko-Espoo-puolustaja Arvid Aronssonin kömpelö kiekonmenetys keskialueella.