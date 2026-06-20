Paraguayn Miguel Almiron on rikkonut hiljaisuuden Turkki-ottelussa saadun punaisen korttinsa jälkeen.

Almiron sai punaisen kortin Turkkia vastaan pelatussa ottelussa, kun hän peitti suunsa puhuessaan Turkin Mert Müldürille.

Ottelun päätuomari Ivan Barton näki tilanteen VAR-ruudulta ja antoi FIFA:n uuden säännön mukaisesti punaisen kortin Almironille suun peittämisestä.

Keväällä käyttöön otetun uuden säännön on tarkoitus estää syrjivää ja rasistista kielenkäyttöä jalkapallokentällä.

Almironin joukkuetoveri Julio Enciso otti lyhyesti kantaa ulosajoon ottelun jälkeen.

– Nykypäivän säännöt ovat… vaikeita. Te näitte sen, minä en voi puhua. Tuntui, että pelasimme kaikkia vastaan, mutta ihailen joukkuetovereideni henkistä lujuutta, Enciso sanoi Marcan mukaan.

Almiron lisäsi ottelun jälkeen Instagram-tarinan omalle tililleen. Hän ei kuitenkaan kommentoinut sanallakaan ulosajoaan.

– Haluan kiittää joukkuetovereitani tämänpäiväisestä panoksestaan, ja siitä, että he antoivat kaikkensa. On kunnia olla osa tätä joukkuetta, Almiron kirjoittaa.