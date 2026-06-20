Paraguayn Miguel Almiron on rikkonut hiljaisuuden Turkki-ottelussa saadun punaisen korttinsa jälkeen.
Almiron sai punaisen kortin Turkkia vastaan pelatussa ottelussa, kun hän peitti suunsa puhuessaan Turkin Mert Müldürille.
Ottelun päätuomari Ivan Barton näki tilanteen VAR-ruudulta ja antoi FIFA:n uuden säännön mukaisesti punaisen kortin Almironille suun peittämisestä.
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Keväällä käyttöön otetun uuden säännön on tarkoitus estää syrjivää ja rasistista kielenkäyttöä jalkapallokentällä.
Almironin joukkuetoveri Julio Enciso otti lyhyesti kantaa ulosajoon ottelun jälkeen.
– Nykypäivän säännöt ovat… vaikeita. Te näitte sen, minä en voi puhua. Tuntui, että pelasimme kaikkia vastaan, mutta ihailen joukkuetovereideni henkistä lujuutta, Enciso sanoi Marcan mukaan.
Almiron lisäsi ottelun jälkeen Instagram-tarinan omalle tililleen. Hän ei kuitenkaan kommentoinut sanallakaan ulosajoaan.
– Haluan kiittää joukkuetovereitani tämänpäiväisestä panoksestaan, ja siitä, että he antoivat kaikkensa. On kunnia olla osa tätä joukkuetta, Almiron kirjoittaa.