Trumpin väite, että pääministeri Giorgia Meloni olisi anellut yhteiskuvaa G7-maiden kokouksessa, on herättänyt Italiassa laajaa paheksuntaa. Meloni syyttää Trumpia perättömien väitteiden levittämisestä.

Italian pääministeri Giorgia Meloni syyttää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia perättömien väitteiden levittämisestä aiemmin tällä viikolla Ranskassa pidetyssä G7-maiden huippukokouksessa.

Italialaisen La7-televisiokanavan mukaan Trump sanoi kanavalle antamassaan haastattelussa, että Meloni olisi anellut häntä ottamaan heistä yhteiskuvan.

– Hän on varmaan onnellinen, että puhuin hänelle. Minun ei olisi tarvinnut puhua hänelle. Hän aneli minua ottamaan kuvan hänen kanssaan. Hän halusi kuvan kanssani niin kovasti. En olisi ottanut sitä, mutta tunsin sääliä häntä kohtaan, Trump sanoi haastattelussa brittilehti Guardianin mukaan.

Meloni sanoi myöhemmin sosiaalisessa mediassa julkaisemassaan videossa, että Trumpin väitteet ovat täysin sepitettyjä.

– Olen suoraan sanottuna tyrmistynyt. Minä ja Italia emme koskaan anele, Meloni sanoi.

Italiassa paheksutaan

Trumpin lausunnot ovat herättäneet Italiassa laajalti paheksuntaa. Maan ulkoministeri Antonio Tajani ilmoitti peruneensa ensi viikolle suunnitellun Yhdysvaltain-matkansa Trumpin loukkaavien kommenttien vuoksi.