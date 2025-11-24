Eastern Flank -huippukokous keskittyy Euroopan turvallisuusuhkiin ja puolustusvalmiuteen erityisesti itäisellä ulkorajalla.
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) isännöimä Eastern Flank -huippukokous tuo seitsemän valtionjohtajaa Helsinkiin 16. joulukuuta.
Kokouksen aiheena ovat Euroopan turvallisuusuhat ja puolustusvalmius erityisesti itäisellä ulkorajalla.
Yksipäiväiseen huippukokoukseen osallistuvat valtioneuvoston viestintäosaston mukaan Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson, Viron pääministeri Kristen Michal, Latvian pääministeri Evika Silina, Puolan pääministeri Donald Tusk, Bulgarian pääministeri Rosen Zeljazkov, Romanian presidentti Nicusor Dan sekä Liettuan presidentti Gitanas Nauseda.
Orpon mukaan nyt ensimmäistä kertaa järjestettävä huippukokous tarjoaa erinomaisen tilaisuuden käydä perusteellisia keskusteluja turvallisuusuhkista. Samalla Euroopan itäiset reunavaltiot voivat lujittaa edelleen puolustus- ja rajayhteistyötään.