Bulgarian hyväksymällä lakimuutoksella on tarkoitus estää Lukoilin jalostamon sulkeminen.
Bulgaria on hyväksynyt lakimuutoksen, jolla venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin jalostamo otetaan valtion hallintaan. Bulgarian parlamentin hyväksymän lakimuutoksen tarkoituksena on estää maan itäosassa sijaitsevan jalostamon sulkeminen.
Yhdysvaltain ja Britannian pakotteiden kohteena oleva Lukoil on operoinut Balkanin suurinta öljynjalostamoa Mustanmeren rannalla sijaitsevassa Burgasissa. Jalostamo on Bulgarian suurin yritys, jonka liikevaihto oli vuonna 2024 noin 4,7 miljardia euroa.
Bulgarian hallituksen lakiesityksen mukaan Yhdysvaltain pakotteet johtaisivat jalostamon toiminnan lopettamiseen.
Lakimuutoksen mukaan osakkeenomistajien äänioikeutta käyttää erityinen virkamies, joka voi myydä osakkeita uudelle omistajalle hallituksen hyväksynnällä.
