Bulgarian hallitus kaatui protestien seurauksena.

Nato- ja EU-maa Bulgarian pääministeri Rosen Zheljazkov ilmoitti torstaina hallituksensa eroavan alle vuoden kestäneen hallitustaipaleen päätteeksi.



Hallituksen kaatumista edelsi noin kaksi viikkoa jatkunut korruption vastainen protestiliike. Erosta ilmoitettiin ennen kuin parlamentti äänesti hallituksen luottamuksesta.



Keskiviikkona kymmenet tuhannet ihmiset osoittivat mieltään hallitusta ja korruptiota vastaan. Erityisesti nuoret, niin sanottua sukupolvi Z:tä edustavat bulgarialaiset ovat lähteneet kaduille, kertoi muun muassa DW.



Protestit syttyivät ensi vuoden budjettiesityksestä, jota syytettiin korruption peittelyksi. Hallitus perui budjettiesityksen viime viikolla, mutta protestit eivät siitä laantuneet.



Bulgaria on EU:n köyhin maa. Sen on määrä ottaa euro käyttöön valuuttana ensi vuoden alussa.