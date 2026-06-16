Britannian puolustusministeriö sanoo tutkivansa tapausta.
Venäläinen sota-alus ampui varoituslaukauksia jahtia kohti Englannin kanaalissa, uutisoi muun muassa BBC.
Iso-Britannian puolustusministeriö tutkii ilmoituksia, joiden mukaan välikohtaus olisi tapahtunut Englannin kanaalissa tiistai-iltapäivänä noin kello 11.40 paikallista aikaa.
BBC:n mukaan välikohtaus tapahtui Ranskan Normandian ja Wightsaaren välisellä merialueella.
Lähteiden mukaan varoituslaukauksia ampunut venäläisalus on Admiral Grigorovich -fregatti. Viranomaisten mukaan tapauksessa ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Tapaus sattui vain muutama päivä sen jälkeen, kun Britannian viranomaiset ottivat haltuun epäillyn Venäjän varjolaivaston aluksen Englannin kanaalissa.