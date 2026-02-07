Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorockyhtyeen 3 Doors Downin laulaja Brad Arnold on kuollut, kertoo muun muassa Rolling Stone -lehti.
Yhtye kertoi laulajan kuolemasta lauantaina sosiaalisessa mediassa.
Arnold kertoi runsaat puoli vuotta sitten sairastavansa munuaissolusyöpää, joka oli levinnyt hänen keuhkoihinsa. Yhtye perui sairastumisen vuoksi kesän keikkansa.
3 Doors Down perustettiin Escatawpassa Mississippissä vuonna 1996. Se tunnetaan muun muassa hitistään Kryptonite. Arnold toimi aluksi myös yhtyeen rumpalina.
Yhtyeen viimeisin albumi on vuoden 2016 Us and the Night.