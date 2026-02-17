Legendaarinen sanoittaja Billy Steinberg on kuollut.
Sanoittajalegenda Billy Steinberg menehtyi 16. helmikuuta 74-vuotiaana.
Steinberg sanoitti uransa aikana monia hittikappaleita. Hänen kynästä ovat syntyneet muun muassa Madonnan Like a Virgin sekä Cyndi Lauperin True Colors ja Alone. Myös The Banglesin Eternal Flame on hänen käsialaansa.
People-lehden mukaan Steinberg menehtyi kotonaan Los Angelesissa.
– Billy oli Amerikan aarre, puhdas sielu, joka pystyi antamaan meille kaikkein runollisimmat sanoitukset, jotka liikuttivat miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa, hänen asianajajansa Laurie Soriano kommentoi.
TMZ:n kertoi miehen sairastaneen syöpää.