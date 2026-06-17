Pariskunta kuvailee tapahtunutta "epätodellikseksi" kokemukseksi.
Brittiläinen eläkeläispariskunta, Jane ja Alan Kelvey, joutui todistamaan jotain poikkeuksellista Englannin kanaalissa, kun venäläinen Amiraali Grigorovich -luokan fregatti ampui varoituslaukauksia.
Pariskunta kertoo tilanteesta BBC:lle.
Näin kaikki tapahtui
Kelveyt olivat tiistaina noin kello 11.40 paikallista aikaa purjehtimassa Englannin kanaalissa reilun 40 kilometrin päässä Wightin saarelta kansainvälisillä vesillä.
Pariskunta lähestyi venäläistä sota-alusta, mutta pariskunnan mukaan alukset eivät olleet törmäyskurssilla. Venäjän puolustusministeriön mukaan purjealus "lähestyi vaarallisesti" fregattia.
Sitten alkoi tapahtua.
Pariskunnan mukaan venäläisalus antoi ensin viisi äänimerkkiä, joilla alus viesti "oletteko nähneet meidät?". Äänimerkkien jälkeen pariskunta muutti välittömästi kurssia kaksi astetta paapuuriin eli vasemmalle osoittaakseen, että olivat havainneet aluksen.
Hetkeä myöhemmin pariskunnan mukaan kuului uusi äänimerkki ja pian sen jälkeen 4–5 varoituslaukausta.
Britannian viranomaisten arvion mukaan venäläisfregatti ampui varoituslaukaukset noin 450 metrin etäisyydeltä, mikä on suhteellisen lyhyt etäisyys meriliikenteessä.
– Ne eivät olleet suunnattu meihin, vaan laukaukset ammuttiin ilmaan, Jane Kelvey uskoo.
Pariskunta kertoo, etteivät he pelänneet tilanteessa, mutta että tilanne oli "epätodellinen". Jane Kelvey vitsaili kyykistyneensä ja vetäneensä hupun päähänsä samalla, kun hänen miehensä ohjasi alusta.
Välikohtauksen jälkeen brittiläinen turva-alus kävi tarkastamassa brittipariskunnan tilanteen.