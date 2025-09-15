Yhdysvalloissa poliisi soitettiin hätiin, kun naisen kuultiin huutavan hädissään. Totuus oli kuitenkin viattomampi.
Yhdysvalloissa Mainen osavaltiossa sijaitsevassa Etnan kaupungissa eräs asukas soitti viranomaiset paikalle kuultuaan huolestuttavaa huutoa.
Poliisi seurasi ääntä junarataa pitkin Oak Shaden maatilalle.
Poliisin tulo illalla yllätti maatilan omistajan Devon Hawesin ja hänen aviomiehensä, jotka katselivat rauhassa televisiota, kun ovea hakattiin äänekkäästi.
Hawesin aviomies avasi oven hädässä olevaa naista etsivälle poliisille. Poliisi sai kuitenkin pian tavata todellisen huutajan, Simonin. Simon on maatilalla asuva vuoden ikäinen kääpiövuohi.
– En tiedä, miten vuohen saa hiljaiseksi. Se saa kaiken, mitä se tarvitsee: ruokaa, rakkautta, kaikkea. Sillä on vain paljon asiaa! Hawes totesi uutisasema WABI 5:lle.
VIdeolta kuulet Simon-vuohen huutoa. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Vuonna 2021 puolalaiset eläinsuojeluviranomaiset saivat ilmoituksen epätavallisesta, puussa vaanivasta otuksesta. "Eläin" paljastui croissantiksi.
