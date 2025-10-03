Teksasissa sijaitsevan Lubbockin kaupungin poliisilla on harvinaislaatuinen ase rikollisia vastaan. Poliisilaitos kertoi syyskuun loppupuolella erikoisesta tapauksesta, johon liittyi ”huumeet haistava hevonen.”
Poliisilaitos kertoo ratsain liikkeellä olleiden poliisien pysäyttäneen epäilyttävän näköisen miehen ja kyselleen tältä, oliko miehellä mukanaan huumeita.
Poliisit pyysivät lupaa tarkistaa hänen taskunsa, mihin mies ei suostunut.
Eräs poliisipartion jäsenistä totesi seuraavaksi, että hänen hevosensa ”kykenee haistamaan huumeet”, minkä jälkeen alkoi tapahtua.
Huume-hevosta pelästynyt 41-vuotias Joseph Ramirez pinkaisi täyttä jalkaa pakoon.
Jalkaisin paenneella miehellä ei luonnollisesti ollut mahdollisuuksia paeta hevospoliiseja, vaan hänet otettiin pian kiinni.
Miestä syytetään muun muassa pidätyksen vastustamisesta sekä yrityksestä sotkea todistusaineistoa.
– Jotkut pakenijoista ovat kyllin tyhmiä yrittääkseen juosta karkuun hevosta, ja sitten saamme heidät kiinni, poliisi William Trotter sanoo tapauksesta julkaistussa uutisjutussa, jonka voi lukea muun muassa WWNYT-aseman sivuilta.