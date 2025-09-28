Kalifornian osavaltiossa nähtiin alkuviikosta varsin poikkeuksellisen rosvoretki.
Peräti 24 varkaan ryhmä rynni keskellä maanantaipäivää San Ramonin kaupungissa sijaitsevaan Heller Jewelers -koruliikkeeseen.
Ruotsalaislehti Aftonbladetin mukaan roistot pakenivat paikalta miljoonien arvoisen saaliin kanssa.
Paikallisen poliisilaitoksen mukaan ainakin yksi varkaista ampui laukauksia kaupan sisäänkäynnin suuntaan.
Raportti kertoo, että rosvoporukka rikkoi vitriinejä ja varasti suuren määrän arvotavaraa. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut välikohtauksessa.
Poliisi pidätti myöhemmin useita epäiltyjä jäljitettyään ajoneuvot ilmatuen avulla. Tapauksen tutkinta on edelleen käynnissä.
Katso hämmentävä tilanne yllä olevalta videolta.