Junaliikenne on hidastunut pääradalla tietoliikenneyhteyden häiriön takia, Fintrafficin Rataliikennekeskus kertoo.
Rataliikennekeskus tiedottaa ratajärjestelmäviasta Kokkolan ja Pietarsaaren välillä. Rataliikennekeskukselta kerrotaan STT:lle, että vika on paikallistettu elinkaarensa lopussa olevaan laitteeseen eikä tapauksessa epäillä ilkivaltaa.
Fintrafficin mukaan viasta aiheutuu noin 25 minuutin myöhästymisiä, jotka voivat kuitenkin kertautuessaan venyä yli 1,5 tuntiin. Vian alustava korjausarvio on puoliltaöin ja junaliikenteen odotetaan palautuvan normaaliksi yön aikana.