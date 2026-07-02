Seinäjoen rautatieasemalle pysähtyneen yöjunan matkustajavaunun akusto syttyi palamaan, tiedotti pelastuslaitos puoli kahden aikaan yöllä.
Akusto sijaitsee junan rungon ulkopuolella, vaunun alla, tiedotteessa kerrotaan.
Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Pelastuslaitokselta kerrottin MTV Uutisille puoli kuuden maissa aamulla, että vaunu siirrettiin ratapihalle syrjempään paikkaan.
Juna pääsi jatkamaan matkaansa ja raide saatiin vapaaksi.
Pelastuslaitokselta kerrotaan, että tilanne kesti noin pari tuntia.
VR:n verkkosivulla kerrotaan, että yöjuna Helsingistä Kolariin on myöhässä 95 minuuttia.