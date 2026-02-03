Kruununprinsessa Mette-Maritin poika Marius Borg Høiby kiistää vakavimmat rikossyytteet.

Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin pojan Marius Borg Høibyn, 29, oikeudenkäynti on alkanut Oslon käräjäoikeudessa. Høibya syytetään muun muassa neljästä raiskauksesta, joihin kaikkiin hän kiisti syyllistyneensä.

Syytteen mukaan uhrit olivat puolustuskyvyttömässä tilassa, koska he olivat unessa tai päihtyneitä.

Uutistoimisto NTB kertoo Høibyn myöntäneen syyllisyytensä joko kokonaan tai osittain 23 syytteeseen kaikkiaan 38:sta.

Høiby syntyi Mette-Maritin aiemmasta suhteesta ennen tämän avioliittoa kruununprinssi Haakonin kanssa. Høibylla ei ole kuninkaallista titteliä.