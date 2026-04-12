Huomenta Suomessa keskusteltiin tänään naisista ja iän myötä muuttuvasta suhtautumisesta häpeään. Vieraana ollut laulaja Antti Ketonen kertoi itselleen tärkeistä naisista ja yllätti juontajat kukilla.

47-vuotias muusikko Antti Ketonen tunnetaan Neljänsuora-yhtyeen solistina. Hän vieraili Huomenta Suomi -ohjelmassa puhumassa elämästään ja uudesta Eka elämä -albumista.

Huomenta Suomen juontajat ja naisvieraat kukilla yllättänyt laulaja kertoi ohjelmassa, ketkä ovat hänen elämänsä tärkeimmät naiset.

– Ehdottomasti vaimo Tiina ja totta kai äiti. Sitten veljen ja siskon tyttäret ja totta kai Armi-koira, Ketonen listasi.

Ketosen Armi-koira on 4,5-vuotias.

– Hän on todellinen nainen, sanoo Ketonen.

Ketosen mukaan hänet oli innoittanut kukkienantamiseen Huomenta Suomen lähetyksen naisteema.

– Se on sellainen homma, että nainen ei voi koskaan saada liikaa tai ylipäätään tarpeeksi kukkia, Ketonen totesi.

9:32 Huomenta Suomen lähetyksessä kuultiin myös kaksi lauluesitystä.