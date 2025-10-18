Artisti Anssi Kela rakastaa Vihreitä kuulia.
Käsittämätön joulukalenteri tuli hetki sitten markkinoille, sillä Verkkokauppa.com myy Fazerin Vihreiden kuulien joulukalenteria, joka sisältää 24 laatikkoa, eli 52,8 kiloa, kyseisiä marmeladikaramelleja.
Artisti Anssi Kela on tunnetusti kyseisten kuulien rakastaja, ja hän kertookin Instagramissa saaneensa kotiinkuljetuksena hämmästystä herättäneen joulukalenterin.
– Mikko Kuustonen tituleerasi minua joskus suomirokin Vihreäksi kuulaksi. Pari päivää sitten seuraajani alkoivat lähetellä minulle linkkiä uutiseen, jonka mukaan Verkkokauppa.com on tuonut markkinoille kaikkien aikojen joulukalenterin: 24 laatikkoa Vihreitä kuulia. 52,8 kiloa, 2 400 kuulaa. Eikö tämä ole ihan Anssi Kelaa varten, Kela kirjoittaa Instagramissa.