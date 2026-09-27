Anni Ihamäki ja Anssi Heikkilä esittivät voimakkaan tulkinnan tangosta.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 27. syyskuuta ohjelman neljäs suora lähetys.
Illan päättivät juontaja Anni Ihamäki ja tähtiopettaja Anssi Heikkilä, jotka tanssivat tangon The White Stripes -yhtyeen tunnettuun klassikkohittiin Seven Nation Army.
Voimakas tulkinta sai tuomaristolta kehuja.
– Sanon, että sutsurellat jätän omaan arvoonsa, biisivalinta täydellinen, esittämisen tapa vahva ja uskottava, Jorma Uotinen mietti.
– Välillänne on syvä luottamus tässä tekemisessä, se näkyy.
Jukka Haapalainen totesi, että esityksessä oli voimaa. Helena Ahti-Hallberg totesi esityksen olleen yhdistelmä tangoa sekä paso doblea.
– Joskus käy se ongelma, että tarina ja se kaikki muu nousee tanssia vahvemmaksi, se oli hilkulla, Ahti-Hallberg totesi.
Pisteitä kaksikko sai tuomaristolta yhteensä 24.