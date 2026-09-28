Jos kuha ei nappaa, joskus yllättävän pieni muutos vieheeseen voi auttaa. Kalastusasiantuntija Jyri Kuusisalo kertoo, millä värillä hän lähtee liikkeelle kuhaa jigatessa.

Kuhajigejä löytyy lukemattomissa eri väreissä, joten mistä tietää, millainen kannattaa valita?

Kalakavereiden tärpit -sarjan kalastusasiantuntija Jyri Kuusisalo kertoo niin itsensä kuin monen muunkin aloittavan jollain hyvin vaalealla värillä, kuten valkoisella

– Se on semmoinen hyvä starttiväri, Kuusisalo kertoo.

Sen jälkeen sopivaa väriä voi lähteä etsimään kokeilemalla. Jigiin voi vaihtaa esimerkiksi erivärisen selän tai tehostevärin pyrstöön. Moni saattaa hypätä vaaleasta suoraan "hyvin ärsyttävään väriin", kuten kirkkaankeltaiseen.

Vaihtoehtoja kokeilemalla voidaan Kuusisalon mukaan haarukoida päivän toimivaa väriä.

Joskus pieni punainen yksityiskohta ratkaisee

Kuha voikin olla Kuusisalon mukaan välillä erittäin tarkka vieheestä.

Hän kertoo kalastusreissuista, joilla jigiin on tarvinnut tehdä vain hämmästyttävän pieni muutos.

– On pitänyt tussata pikkasen punaista pyrstöön, niin on saanut lisäeloa siihen jigiin. Ilman sitä punaista se ei toimi, mutta sen punaisen kanssa se toimii, Kuusisalo ihmettelee.

Pelkkään väriin ei kuitenkaan kannata jäädä jumiin. Myös vieheen muoto voi olla yhtä tärkeä.

Jos yksi jigi ei kelpaa, Kuusisalo neuvoo kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi sirppipyrstöinen ja lapapyrstöinen jigi liikkuvat vedessä eri tavalla.

Millainen on hyvä kuhakeli? Katso Kalakavereiden tärpit -sarjan kolmas jakso yltä!