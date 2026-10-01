Kuhan perään ei välttämättä kannata lähteä kirkkaimmalla tyynellä säällä. Kalastusasiantuntija Jyri Kuusisalo kertoo, millaisesta kelistä hän itse pitää kuhaa jigatessaan.

Millainen sää olisi paras kuhan kalastamiseen?

Kalakavereiden tärpit -sarjan kalastusasiantuntija Jyri Kuusisalo suosii kuhan kalastuksessa mietoa tuulta ja puolipilvistä säätä.

Mieto tuuli mahdollistaa kalapaikoille pääsemisen, ja taivaalla saa Kuusisalon mukaan olla pilviä. Aurinkokin voi välillä pilkahtaa.

Sää ja vuodenaika vaikuttavat myös siihen, mistä kuhaa kannattaa etsiä.

Kuusisalon mukaan kuha irtoaa kevään ja alkukesän jälkeen jossain vaiheessa pohjan tuntumasta ja lähtee väliveteen saalistamaan. Kesähelteillä se onkin hyvin uistelijan tavoitettavissa.

Syksyllä takaisin pohjan tuntumaan

Syksyn saapuessa tilanne muuttuu jälleen.

– Yleensä se pakittaa siinä vaiheessa takaisin sinne pohjalinjoihin, niihin penkkoihin, Kuusisalo kuvailee.

Tällöin kuha on jälleen tavoitettavissa jigillä.

Syksyn edetessä kala voi kuitenkin siirtyä vielä syvemmälle. Kuusisalon mukaan kuhat alkavat vähitellen hävitä penkoilta ja voivat painua yli kymmenen metrin syvyyteen.

– Vähän niin kuin pyyntisyvyyden ulkopuolelle.

Kuha on umpirakkoinen kala, joka ei kestä nopeita paineenvaihteluita. .