Village People -yhtyeen mukaan Victor Willis kuoli lyhyen mutta vakavan sairauden jälkeen.
Y.M.C.A.-hitistään tunnetun Village People -yhtyeen laulaja Victor Willis on kuollut. Kuolinuutisesta kerrotaan yhtyeen Facebook-julkaisussa.
– Olemme syvästi surullisia ilmoittaessamme Village People -yhtyeen laulajan Victor Willisin kuolemasta. Victor menehtyi maanantaina 30. kesäkuuta 2026 lyhyen mutta vakavan sairauden jälkeen, julkaisussa kerrotaan.
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Willis oli kuollessaan 74-vuotias.
Village People -yhtye nousi kansainväliseen suosioon 70-luvulla. Yhtyeen nokkamiehenä ja suurimpien hittien kirjoittajana tunnettu Willis lähti yhtyeestä vuonna 1980 ja kävi vuosien ajan oikeustaistoa kirjoittamiensa kappaleiden tekijänoikeuksista.
Willis kuitenkin palasi yhtyeeseen vuonna 2017 ja esitti Y.M.C.A.-kappaleen presidentti Donald Trumpin virkaanastumista edeltäneessä tilaisuudessa tammikuussa 2025.
Lähde: BBC