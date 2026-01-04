Yhdysvallat syyttää Venezuelan presidenttiä huumeterrorismista.
Venezuelan kaapatusta presidentistä Nicolas Madurosta on julkaistu video, jossa hän kävelee Yhdysvaltain huumepoliisin DEA:n New Yorkin osaston käytävällä.
Yhdysvaltain hallinto iski Venezuelaan lauantain vastaisena yönä paikallista aikaa ja kaappasi maan presidentin ja tämän puolison.
Yllä olevassa uutistoimisto Reutersin julkaisemalla videolla Maduro kävelee käytävällä itse ja hänestä pitää kiinni useampi viranomainen.
Videon lopussa Maduro toivottaa "hyvää yötä" ja "hyvää uutta vuotta".
Yhdysvaltalaismedian mukaan Maduro vietiin tämän jälkeen Brooklynissa sijaitsevaan tutkintavankilaan.
1:27Videolla kerrotaan lyhyesti, kuka on Nicolas Maduro.
Syytteitä huumeterrorismista
Yhdysvallat syyttää Maduroa ja tämän puolisoa muun muassa huumeterrorismista. Maduro on määrä saattaa New Yorkissa oikeuden eteen CNN:n mukaan ensi viikolla.
Yhdysvaltain hallinto iski Venezuelaan lauantain vastaisena yönä paikallista aikaa. New York Timesin mukaan iskussa kuoli ainakin 40 ihmistä. Joukossa kerrotaan olevan siviilejä.
Aiemmin Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump julkaisi Madurosta kuvan sosiaalisessa mediassa.
Kuvatekstiin Trump oli kirjoittanut Maduron olevan USS Iwo Jima -maihinnousualuksen kyydissä.
Yllään hänellä on verryttelyasu sekä kädessään vesipullo.
Kuvassa näyttä siltä, että miehellä olisi myös käsiraudat ja silmät on peitetty mustin lasein ja korvilla on kuulosuojaimet.