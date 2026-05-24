Leijonat herkisteli pelipäivän aamujäillä käytännössä koko joukkueen voimin. Myös viime ottelut loukkaantuneena katsomossa istunut Urho Vaakanainen oli mukana. Suomi kohtaa sunnuntaina iltaottelussa Itävallan.

Leijonat näyttää tehneen muutoksen hyökkäysketjuihin. Keskushyökkääjät Anton Lundell ja Aatu Räty vaihtavat paikkaa, Räty harjoitteli nyt Jesse Puljujärven ja Sakari Mannisen välissä.

Aamujäiden virallinen osuus päättyi erikoismenoin, kun joukkue kajautti apuvalmentaja Ville Peltoselle onnittelulaulun. Peltonen täyttää tänää 53 vuotta.

Hyökkäysketjut:

Granlund, Barkov, Helenius

Puistola, Lundell, Hämeenaho

Manninen, Räty, Puljujärvi

Mäenalanen, Björninen, Merelä