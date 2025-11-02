



Teksti-TV 666:n jäsenet tunnistetaan Tukholman kaduilla – "Suomi-musiikille on Ruotsissa tilaa ja tilausta" Teksti-TV 666 promokuvassa vuodelta 2021 (vasemmalta oikealle): eturivissä Johannes Leppänen, Tuomas Asanti, Joonas Sundström ja Jani Karikoivu, takarivissä Timo Huotari, Sakari Kumpula, Hilla Kohtamäki ja Tero Huotari. Kuva: Iiro Kuosmanen Julkaistu 02.11.2025 10:02 Visa Högmander visa.hogmander@mtv.fi Teksti-TV 666:n keikalla lavalla on ollut parhaimmillaan jopa 13 sähkökitaristia. Äänekästä vaihtoehtorockia soittava Teksti-TV 666 perustettiin vuonna 2013. Yhtyeen musiikista löytyy vaikutteita muun muassa krautrockista, shoegaze-musiikista sekä punk rockista. Teksti-TV 666:n tunnetuin piirre on kokoonpanon sähkökitaroiden määrä. – Sitä aina yleensä kysytään, että kuinka monta kitaristia on tänään lavalla. Kitaroiden maksimimäärää (keikkatilanteessa) ei ole tullut vastaan, mutta isoin määrä oli, kun soitimme ennen koronapandemiaa Henrik!-punkyhtyeen kanssa. Silloin lavalla oli jopa 13 kitaristia, Teksti-TV 666:n laulaja-kitaristi Tero Huotari kertoo.





Dokumentin voi katsoa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.

Syyskuun alussa uutisoitiin, että Ruotsin tunnetuimpiin artisteihin lukeutuva Markus Krunegård on kutsunut Teksti-TV 666:n lämmittelemään konserttiaan Avicii-areenassa perjantaina 10. lokakuuta.

Tuo jättimäinen pallon muotoinen areena tunnetaan paremmin nimellä Globen.

– Kun olin 17-vuotias ja soitin ensimmäisen keikkani Vantaan Hakunilan nuorisotalolla, olin että tämä oli tässä. Unelmani ovat täyttyneet. Pääsin soittamaan sen yhden keikan ja ajattelin, että kaikki tämän jälkeen on plussaa, Tero Huotari muistelee.

– Tavallaan aika isoa plussaa on tullut jo. Olen päässyt tekemään ja toteuttamaan omia juttuja, tekemään tällaista vaihtoehtomusiikkia. Se on ollut jotenkin tosi hienoa, että on pystynyt viemään tällaista musiikkia, jota tehdään vielä suomeksi, maan rajojen ulkopuolelle ja touhuamaan siellä.

"Globen on absurdi juttu"

Teksti-TV 666 on keikkaillut Ruotsissa sekä muissa Pohjoismaissa. Yhtye on nähty lavalla myös Virossa ja Hollannissa.

– Se on tavallaan outoa, että kun poistuu oman maan pääkaupungista vieraaseen pääkaupunkiin. Esimerkiksi Tukholmassa, kun istuu kahvilassa, niin välillä on tullut sellaisia kohtaamisia, että on tultu hehkuttamaan edellisillan keikkaa, kertoo rumpali Timo Huotari.

Kitaristi-saksofonisti-laulaja Hilla Kohtamäki myönsi Globenin-keikan jännittävän.

– Toi Globen-homma jostain syystä vähän huvittaa, koska se on niin absurdi juttu. Mutta se on tosi hienoa päästä tunnustelemaan sen paikan tähtipölyä, Kohtamäki sanoo.

– Olen jonkin verran pohdiskellut sitä, että olemmeko me osa jotain vähän suurempaa liikehdintää, mitä tapahtuu täällä Ruotsissa. Suomen kielelle on tullut joku sellainen tila. Puhumattakaan Markus Krunegårdista, hänen ansiostaanhan me täällä olemme.

Kohtamäki jatkaa pohtimista.

– Sitä on vaikea ymmärtää, että miten me ollaan tänne (keikalle Globeniin) päädytty. Luulen, että siihen liittyy jotain tämän ajan ilmiöitä. Eihän meidän laulujen sanoista saa muutenkaan selvää, eli kieli ei ole sinänsä se juttu, hän naurahtaa.

– Mutta joku sellainen juttu, että Suomi-musiikille on tilaa ja tilausta. Ehkä täällä on jonkinlainen Suomi-buumi.