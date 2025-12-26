Kadonnutta naista on etsitty droonien kuin vapaaehtoisten etsijöiden voimin.

Poliisi etsii kadonnutta 25-vuotiasta naista Pudasjärvellä Panuman lähialueella.

Nainen on kadonnut turistiryhmästä tapaninpäivänä noin puolen päivän aikaan.

Kadonneella henkilöllä on punaiset hiukset, ja hän käyttää yleensä silmälaseja. Hänellä on kadotessaan ollut vaatetuksena ainakin musta takki ja musta pipo.

Kadonnutta etsitään poliisin ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimesta. Etsinnässä käytetään apuna myös kauko-ohjattuja ilma-aluksia eli drooneja.

Poliisi pyytää ilmoittamaan akuutit havainnot hätänumeroon 112, ja aiemmin tehdyt havainnot poliisin vihjepuhelimeen numeroon 0295 416 194.