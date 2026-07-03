Tänään maksetaan vuoden ensimmäiset veronpalautukset. Niitä saa noin 200 000 ihmistä yhteensä noin 217 miljoonan euron edestä. Asiasta kertoo Verohallinto.
Veronpalautuksia saavat tänään toiminimiyrittäjät, maataloudenharjoittajat ja heidän puolisonsa. Palautukset tulevat tilille päivän mittaan.
Veronpalautuksia maksetaan suomalaisille heinäkuun alusta vuoden loppuun. Suurin osa saa palautuksensa elo- tai syyskuussa.
Valtaosa suomalaisista saa verotuspäätökset ja tiedon mahdollisista veronpalautuksista vain sähköisesti Omavero-palveluun.