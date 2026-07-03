Salattujen elämien kevätkausi päättyy dramaattisissa tunnelmissa.
Salatut elämät -sarjan kevätkausi tulee päätökseensä perjantaina 3.7. MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. Jakson nimi on Tähän loppuu kaikki.
Marianna tuo Henrikin teollisuushalliin.
Jaksossa Aaro ja Marianna päättävät lähteä pois Suomesta. Yllättäen kuitenkin Marianna tuo Henrikin teollisuushalliin. Marianna kertoo Aarolle tarvitsevansa mahdollisuuden kostoon.
Aki löytää Henrikin, mutta tulee Aaron yllättämäksi.
Myös Linda saapuu paikalle teollisuushalliin.
Myös Linda ajaa kohti teollisuusaluetta. Paikan päällä laukaistaan ase. Yksi kaatuu maahan.