Tämä kissa on nähnyt jo kuuden pääministerin tulevan ja menevän Isossa-Britanniassa.

Arviolta 19-vuotias kollikissa Larry on majaillut Britannian pääministerin virka-asunnolla Downing Streetillä Lontoossa vuodesta 2011 lähtien. Sen karvaisesta seurasta ovat saaneet tähän mennessä nauttia lukuisat pääministerit, viimeisimpänä Keir Starmer.

Toisin kuin voisi luulla, Larry ei ole kenenkään yksityisomaisuutta. Virallisesti katti on Britannian virkamies ja hiiripäällikkö, josta huolehtii virka-asunnon henkilökunta ja jonka kuluista vastaa pääministerin toimisto.

Larryn matka Lontoon kaduilta ihka oikeaksi valtion virkamieheksi on oikea tuhkimotarina. Katso yllä olevalta videolta, miten Larry päätyi Ison-Britannian vallan ytimeen.