Muistatko Cherin, Dionnen ja Tain? Clueless-elokuvan ensi-illasta jo 30 vuotta aikaa.

Kaikkien teinielokuvien äiti Clueless juhlii tänä vuonna jo 30. syntymäpäiväänsä. Yllätyshitiksi ja ikoniseksi kuvaukseksi 1990-luvun teini-iästä noussut elokuva julkaistiin heinäkuun 21. päivä vuonna 1995.

Clueless-elokuvan pääosassa nähtiin Cher.

Elokuva nosti myös useampia nuoria näyttelijöitä tähdiksi.

Pääroolia, Cher Horowitzia näyttelevästä Alicia Silverstonesta, 49, tuli teinien idoli ja Hollywood-tähti. Myöhemmin Silverstone näytteli muun muassa Batman & Robin -elokuvassa.

Keväällä 2025 paljastettiin, että Cluelessista työstetään sarjaa. Silverstone kuvaili syksyllä odottavansa innolla Cherin rooliin hyppäämistä.

– On vuosi 2025, eikä hän käytä uusia vaatteita, elleivät ne ole kestävän kehityksen mukaisia tai vegaanisia. Katsotaan, kuinka pitkälle pääsemme tällä linjalla, hän sanoi Entertainment Tonight -julkaisulle.

Vuonna 1995 julkaistussa elokuvassa Silverstonen parasta ystävää, Dionnea, näytteli Stacey Dash, 58. Dash myös näytteli Clueless-televisiosarjassa 1996-1999.

Nörttityttö Tai Frasieria elokuvassa näytteli Brittany Murphy. Hän loi uraa Hollywoodissa 2000-luvulla. Murphy näytteli esimerkiksi Eminemin rinnalla 8 Mile -elokuvassa sekä komediassa Just Married.

Murphy kuoli yllättäen joulukuussa 2009 lääkkeiden yliannostukseen vain 32-vuotiaana.

Silverstonen rakkaudenkohdetta Joshia näytteli Paul Rudd, 56. Näyttelijä onnistui luomaan Cluelessin jälkeen Hollywood-uran.

Hän on näytellyt muun muassa Marvelin Ant man -elokuvassa. Hänet muistetaan myös Frendeistä Phoeben poikaystävänä.