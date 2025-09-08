Putoaako paino terveellisemmillä eineksillä? Näin kävi 8 viikon testissä

Terveellisillä, mutta prosessoiduilla ruoilla ei saavuttanut samanlaista painonpudotusetua prosessoimattomaan ruokaan verrattuna.

Paino putoaa enemmän, jos ruokavalioonsa valitsee vain vähän prosessoituja ruokia ultraprosessoitujen sijaan. Näin myös siinä tapauksessa, että valitut ultraprosessoidut ruoat olisivat niin sanotusti parempilaatuisia, kertoo CNN.

– Uusi tutkimus osoittaa, että vaikka ultraprosessoitu ruokavalio täyttäisi ravintosuositukset, ihmisten paino putoaa silti enemmän, jos he syövät minimaalisesti prosessoitua ruokaa, tutkimusta aiheesta tehnyt Kevin Hall kuvaa.

Jokaiselle päivälle oli tarjolla 4000 kilokaloria

Tutkimus julkaistiin Nature Medicine -lehdessä. Mukana olleille 55 koehenkilöille tarjottiin maksutta joko ultraprosessoituja tai vain hyvin vähän prosessoituja aterioita ja välipaloja. Yhtä ruokatyyppiä syötiin kahdeksan viikkoa, jonka jälkeen syötiin neljä viikkoa normaalisti. Sitten ruokavaliot vaihdettiin päikseen.

"Mikroprosessoituja" ruokia olivat esimerkiksi tuorekaurapuuro ja kotitekoinen spagetti bolognese. Ultraprosessoituja ruokia olivat esimerkiksi aamupalapatukat ja kuumennettava valmislasagne.

Kokeessa yritettiin valita terveellisempiä ultraprosessoituja ruokia, joissa olisi suositeltu määrä hedelmiä, kasviksia, ja kuitua, sekä vähemmän suolaa, sokeria ja tyydyttynyttä rasvaa. Ruoan tuli sopia brittien ravintosuosituksiin.

Jokaiselle päivälle oli tarjolla 4000 kilokaloria, joista sai syödä sen verran kuin itse halusi. Henkilöt pitivät syömisistään ruokapäiväkirjaa.

Koehenkilöt olivat Isosta-Britanniasta, he olivat ylipainoisia tai liikalihavia ja söivät arkielämässäänkin ultraprosessoituja eineksiä.

Söivät omasta tahdostaan vähemmän

"Mikroprosessoituja" ruokia syöneet laihtuivat tutkimusjaksolla enemmän.

Tutkimustiimiä johtanut Samuel Dicken huomautti, että paino tosin putosi "puhtaalla ruoalla" vain kaksi prosenttia, ja ultraprosessoidulla ruoalla yhden.

– Vaikka kahden prosentin vähennys ei vaikuta kovin suurelta, tämä tapahtui vain kahdeksan viikon aikana ja ilman, että ihmiset yrittivät aktiivisesti vähentää syömistään, Dicken kuvaa tiedotteessa.

Tuloksen perusteella paino putoaisi vuoden aikana miehillä 13 prosenttia ja naisilla yhdeksän prosenttia enemmän.

Muutos painossa kertoo, että tutkitut koehenkilöt söivät ultraprosessoidulla ruokavaliolla omasta tahdostaan 120 kilokaloria vähemmän, mutta "kotiruokavaliolla" 290 kilokaloria vähemmän.

Minimaalisesti prosessoitu ruoka "vähemmän maukasta"

Koehenkilöille tehtyjen kyselyiden perusteella heidän oli helpompi vastustaa erilaisia ruokahimoja vähän prosessoitua ruokaa syödessään.

– On mahdollista, että ihmiset [kotiruokavaliolla] eivät pitäneet "terveellisistä" aterioista niin paljon kuin normaalista ruokavaliostaan. Heistä minimaalisesti prosessoitu ruoka oli vähemmän maukasta, Marion Nestle kuvasi.

Nestle ei ollut mukana tutkimuksessa, mutta kirjoitti siitä pääkirjoituksen tutkimusjulkaisuun.

Hall on tutkinut ultraprosessoituja ruokia aiemminkin. Esimerkiksi 2019 hän havaitsi, että syödessään ultraprosessoitua ruokaa jenkkikoeryhmä söi päivittäin 500 kilokaloria enemmän, kun verrokkina oli saman verran kaloreita ja ravintoaineita sisältävä, mutta prosessoimattomasta ruoasta koostuva ruokavalio.

Vaikka toiveena ei olisi painonpudotus, ultraprosessoitujen ruokien vähentäminen voi silti tuoda etua. Aiemmin on havaittu, että ne voivat liittyä painonnousun lisäksi sairauksiin, jopa ennenaikaiseen kuolemaan. Esimerkiksi pekoni ja makkarat voivat lisätä dementiariskiä.

Tutkijoiden mukaan osa ruoista pitäisi myös tunnistaa addiktoiviksi: esimerkiksi sipsipussiin voisi tulla "saattaa aiheuttaa riippuvuutta" -varoitus.

