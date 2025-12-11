Margitin piparirullista tulikin "ripulirullia". Kokeile kotona omalla vastuulla.
Margit Sjöberg löysi internetin ihmeellisestä maailmasta houkuttelevalta vaikuttavan piparirullaohjeen. Margit kertoo MTV Uutisille epäilleensä ohjetta heti, mutta silti joku sai naisen testaamaan piparirullien valmistusta.
– En yleensä tee mitään, jos ohje outo. Joku katkos tuli päässä, kun luulin, että tämä on vallan mainio. Tein juuri kuten ohjeessa oli ja tuommoinen tuli.
Margit jakoi lopputuloksesta kuvan Facebookin suosittuun mokaryhmään. Piparirullat muistuttavatkin monen mielestä enemmän "ripulirullia".
– Laitoin niistä kuvan pojalleni, joka kysyi, että onko koira todella onnistunut p*skoomaan lautaselle? Margit kirjoitti kuvan oheen.
Tältä Margitin piparirullat näyttivät.Margitin kotialbumi