Ravintoloitsija ja puuromestari Valtteri Sinkkonen kertoo, miten riisipuuron saa takuuvarmasti onnistumaan.
Erilaiset puurobaarit ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan Suomessa. Tästä hyvänä esimerkkinä on Helsingin Tuomaan markkinoilla valtavat jonot aiheuttanut N4ku-ravintolan puurobaari.
Vuonna 2023 ravintolan hittiriisipuuroa myytiin yli 15 000 annosta markkinoiden aikana.
Nyt N4ku-ravintoloitsija Valtteri Sinkkonen paljasti Huomenta Suomen suorassa lähetyksessä täydellisen riisipuuron salaisuuden.
Riisipuuro kannattaakin tehdä uunissa
Sinkkosen mukaan paras riisipuuro valmistuu uunissa hauduttamalla.
– Aika moni varmaan keittää kotona riisipuuron kattilassa, ja tulee keittämään.
– Mutta se, että miten saat riisipuurosta sellaisen samettisen, tasalaatuisen ja älyttömän hyvän, niin se tehdään uunissa pitkällä haudutuksella.
Puuromestari aloittaa riisipuuron valmistuksen laittamalla kuivat riisit uunissa pieneen määrään vettä.