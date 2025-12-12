– Mutta se, että miten saat riisipuurosta sellaisen samettisen, tasalaatuisen ja älyttömän hyvän, niin se tehdään uunissa pitkällä haudutuksella.

– Siellä on makeaa, rapeaa, hapokasta ja suolaista komponenttia.

N4kun hittipuuro eli joulupuuro höysteillä

Ruskistettu voi:

Sulata voi kattilassa keskilämmöllä. Anna sen kuplia ja vaahdota rauhassa. Kun voista alkaa tulla pähkinäinen tuoksu ja kattilan pohjalle laskeutunut hera muuttuu kauniin kullanruskeaksi, voi on ruskistunut.

Misokinuski:

Yhdistä kattilaan vesi, mirin ja misotahna. Kuumenna seos kiehumispisteeseen. Lisää sitten fariinisokeri ja sekoita, kunnes kinuski on tasaista. Nosta kattila sivuun odottamaan. Lämmitä misokinuski uudelleen nopeasti juuri ennen tarjoilua. Määrästä riittää useampaan puuroannokseen.