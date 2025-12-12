Puurohurmiota on nähty muun muassa Helsingin perinteisillä Tuomaan markkinoilla. Vuonna 2023 ravintolan N4ku-ravintolan perinteistä poikkeavaa riisipuuroa myytiin markkinoiden aikana peräti yli 15 000 annosta.
Helsingin Sanomat kertoi tuolloin puurojonon kasvaneen välillä niin pitkäksi, että kojun edustalle oli hankittava aitoja. Jopa järjestyksenvalvojia harkittiin puurotungoksen vuoksi.
Sulata voi kattilassa keskilämmöllä. Anna sen kuplia ja vaahdota rauhassa. Kun voista alkaa tulla pähkinäinen tuoksu ja kattilan pohjalle laskeutunut hera muuttuu kauniin kullanruskeaksi, voi on ruskistunut.
Nosta kattila pois liedeltä ja anna voin jäähtyä hetki. Ota talteen noin ½ dl ruskistettua voita puuron viimeistelyä varten.
Misokinuski:
½ dl vettä ¼ dl miriniä 75 g vaaleaa misotahnaa 50 g (noin 1 dl) fariinisokeria
Yhdistä kattilaan vesi, mirin ja misotahna. Kuumenna seos kiehumispisteeseen. Lisää sitten fariinisokeri ja sekoita, kunnes kinuski on tasaista. Nosta kattila sivuun odottamaan. Lämmitä misokinuski uudelleen nopeasti juuri ennen tarjoilua. Määrästä riittää useampaan puuroannokseen.
Puuron valmistusohje:
Kuumenna uuni 200 asteeseen. Mittaa uunivuokaan riisi ja vesi. Laita vuoka uuniin ja kypsennä noin 10 minuuttia, kunnes riisi on imenyt veden kokonaan.
Nosta vuoka uunista ja laske lämpötila 150 asteeseen. Kaada maito riisin joukkoon ja sekoita kevyesti. Peitä vuoka ensin leivinpaperilla ja sitten kannella tai foliolla. Leivinpaperi estää puuroa muodostamasta pintakalvoa ja suojaa sitä palamiselta.
Hauduta puuroa uunissa noin tunnin ajan. Tee sillä välin lisukkeet (misokinuski, ruskistettu voi ja kanelisokeri)
Kun tunti on kulunut, sekoita puuroa ja nosta uunin lämpötila 175 asteeseen. Jatka hauduttamista noin 30 minuuttia. Tarkkaile välillä koostumusta, jotta puuro ei kuivu liikaa. Ota puuro uunista ja anna sen levätä peitettynä vielä 15 minuuttia.
Kuumenna pienessä kattilassa 1 dl maitoa. Lisää joukkoon 1½ dl ruskistettua voita sekä 1 tl suolaa. Sekoita, kunnes seos on tasaista. Kaada voiseos varovasti puuron joukkoon ja sekoita. Lisää tarvittaessa hieman lämmintä maitoa ja tarkista maku.
Annostele puuro lautasille. Viimeistele misokinuskilla, ruskistetulla voilla, kanelisokerilla ja herukoilla.
Katso videolta Valtteri Sinkkosen vinkit täydellisen riisipuuron valmistamiseen!