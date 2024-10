Syötkö paljon ultraprosessoitua ruokaa? Harkitse uudelleen

Pakatut elintarvikkeet, limsat, sipsit, valmisateriat, hot dogit, kananugetit ja jäätelö kuuluvat niin sanottuihin ultraprosessoituihin elintarvikkeisiin.

Ne voivat sisältää kymmeniä synteettisiä lisäaineita, kuten säilöntäaineita, emulgointiaineita sekä keinotekoisia väriaineita. Tutkimuksen mukaan näillä elintarvikkeilla voi olla suuri vaikutus terveyteen.

The Lancet Regional Health – Europe -lehdessä syyskuussa julkaistussa tutkimuksessa analysoitiin ultraprosessoitujen elintarvikkeiden kulutusta ja tyypin 2 diabeteksen kehittymistä yli 300 000 ihmisellä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Osallistujia oli kahdeksasta eri maasta ja heitä seurailtiin keskimäärin 10,9 vuoden aikana.

Alla olevalla videolla kerrotaan, millaista lounasta kannattaa suosia. Juttu jatkuu videon alla.

9:25 Terveystalon ravitsemusterapeutti Kirsi Englund.

Data kerättiin laajemmasta The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition -tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin väestöryhmiä eri puolilta Eurooppaa pyrkimyksenä selvittää ruokavalion, ravitsemuksen, elintapojen ja ympäristötekijöiden sekä syövän ja muiden kroonisten sairauksien esiintyvyyden välisiä yhteyksiä.

Tutkijat havaitsivat, että aina kun ultraprosessoitujen elintarvikkeiden määrä ruokavaliossa kasvoi kymmenellä prosentilla, riski sairastua tyypin 2 diabetekseen kohosi 17 prosentilla.

Riskiä voi pienentää vähentämällä kyseisten elintarvikkeiden kulutusta.

Jonkinlainen yhteys on, mutta millainen?

Samalla on syytä huomata, että kyseessä on havainnointitutkimus. Se tarkoittaa, että vaikka oli mahdollista osoittaa elintarvikkeiden jalostusasteen ja tyypin 2 diabeteksen riskin välinen yhteys, ei voida suoraan sanoa, että toinen asia on seurausta toisesta.

Näin toteaa CNN:lle kommentit antanut ulkopuolinen asiantuntija Nerys Astbury, lihavuuteen ja ravitsemukseen erikoistunut apulaisprofessori Oxfordin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Astburyn mukaan tutkimuksen havainnot antavat lisää näyttöä siitä, että suurempi määrä pitkälle jalostettuja elintarvikkeita ruokavaliossa on yhteydessä moniin terveysongelmiin.

Mahdollisia syitä

Tutkijat eivät osaa sanoa, miksi ultraprosessoituihin elintarvikkeisiin liittyy suurempi tyypin 2 diabeteksen riski. Joitain teorioita on kuitenkin esitetty.

Tutkimuksen pääkirjoittaja, tutkija Samuel Dicken University College London -korkeakoulusta kertoo yhdeksi hypoteesiksi sen, että niissä on yleensä ruoan painoon nähden runsaasti kaloreita. Se tarkoittaa, että tulet syöneeksi enemmän kaloreita ennen kuin tunnet olosi kylläiseksi.

– Tiedämme myös, että liiallisista kaloreista kehoon kertynyt lisärasva lisää tyypin 2 diabeteksen riskiä.

– Mitä tulee painoon, vyötärönympäryssuhteen kasvu eli käytännössä vatsarasva selitti mahdollisesti puolet tästä yhteydestä.

Syö mieluummin näin

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Dickenin mukaan suurimmat syylliset, jotka näyttivät aiheuttavan yhteyden erittäin pitkälle jalostettujen elintarvikkeiden ja tyypin 2 diabeteksen välillä olivat sokeripitoiset juomat, prosessoidut eläinperäiset elintarvikkeet sekä suolaiset välipalat, kuten perunalastut.

Limsa kannattaa esimerkiksi korvata vedellä ja sipsit hedelmillä tai jollain ei-suolatuilla välipalapähkinäsekoituksilla.

Omenan poimiminenkin on prosessointia

On myös tärkeää huomata, että kaikki prosessointi ei tarkoita samanlaista käsittelyä, muistuttaa ravitsemusterapeutti Hilda Mulrooney. Hän ei ollut mukana tutkimuksen teossa.

– Oikeasti kaikkia ruokia on käsitelty jollain tavalla, omenan poimiminen puusta on tietynlaista prosessointia, hän kertoo uutiskanava CNN:lle sähköpostitse.

– Prosessointi on usein hyödyllistä, koska se auttaa varmistamaan sen, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja pidentämään niiden käyttöikää. Se taas vähentää pilaantumisen ja ruokamyrkytyksen riskiä.

Ravitsemusterapeutti: Mitä vähemmän prosessointia, sen parempi

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Käsittelyn määrä on se, mitä on kyseenalaistettu. Jos mietityttää, missä määrin elintarvikkeita on käsitelty, kannattaa miettiä, miten paljon ruoka muistuttaa alkuperäisiä ainesosiaan.

– Jos lopputuote ei muistuta alkuperäistä ruokaa ja siinä on pitkä luettelo ainesosista, se on todennäköisesti erittäin pitkälle jalostettu, Mulrooney sanoo sähköpostitse.

Hänen mukaansa ideaalitilanteessa tulisi syödä mahdollisimman paljon sellaisia elintarvikkeita, jotka näyttävät samankaltaisilta kuin niiden alkuperäiset ainesosat.

Jos huomaat syöväsi paljon ultraprosessoitujen elintarvikkeita, kannattaa miettiä vaihtoehtoja, joilla ruokavalion painotusta saisi muutettua kohti vähemmän prosessoitua.

– Jos kulutat paljon tällaisia elintarvikkeita, kannattaa tehdä muutoksia.

Samalla on syytä muistaa, että muutkin tekijät vaikuttavat tyypin 2 diabeteksen riskiin: miten aktiivinen olet, miten paljon istut ja nukut. Silläkin on merkitystä, tupakoitko ja juotko alkoholia.

Katso myös video: Tämän vuoksi laihduttaminen voi lopulta lihottaa