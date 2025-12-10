Kinkku kuuluu edelleen olennaisena osana suomalaisten joulupöytään, selviää tuoreesta tutkimuksesta.
Joulukinkku on joulupöydän kestosuosikki, joka säilyttää asemansa suomalaisten juhlapöydissä. Tämä selviää Lihatiedotuksen Kantar Agrilla teettämästä tutkimuksesta.
Marraskuussa toteutetun tutkimuksen mukaan noin 80 prosentia aikoo syödä kinkkua joulun aikana. Kinkkua syövien osuus on ollut kasvussa vuodesta 2021 vuoteen 2024 ja vuonna 2025 osuus on pysynyt samana edellisvuoteen verrattuna.
Lihatiedotuksen teettämässä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten joulukinkun syönti- ja ostoaikomuksia sekä kotimaisuuden tärkeyttä.
Valtaosa valitsee kotimaisen kinkun
Yksi ehdottomasti tärkeimmistä kinkun valintakriteereistä on sen kotimaisuus. Joulukinkun kotimaisuutta pitää tärkeänä 75 prosenttia väestöstä, ja tänä vuonna kinkun hankkivista talouksista 90 prosenttia valitsee kotimaisen kinkun.
Vain 2 prosenttia kinkun hankkivista talouksista ostaa ulkomaisen kinkun ja 10 prosentille alkuperällä ei ole väliä.
Ne, joiden joulupöytään kinkku ei kuulu, valitsevat pääruoaksi esimerkiksi kalkkunan, kalan, seitanin, tofun, riistan, broilerin tai ankan.