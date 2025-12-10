Italian pääministeri Giorgia Meloni julkaisi pian päätöksen jälkeen videon Instagramiin , jossa hän kertoo iloitsevansa päätöstä.

Kyseessä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun yksittäinen maa saa tunnustuksen koko keittiönsä ansiosta, eikä vain yhden perinteen tai reseptin vuoksi.

Unescon päätöksessä italialaista keittiötä kuvaillaan "kulttuurisena ja sosiaalisena sekoituksena kulinaarista perinnettä" sekä tapana, jolla voi "huolehtia itsestä ja muista, ilmaista rakkautta ja löytää uudelleen omat kulttuuriset juuret".

– Meille italialaisille, keittiö on enemmän kuin vain ruokaa tai reseptien kokoelma. Se on paljon enemmän kuin se: se on kulttuuria, perinteitä, työtä ja vaurautta, Meloni sanoo videolla Guardianin mukaan.