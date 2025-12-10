Kyseessä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun yksittäinen maa saa tunnustuksen koko keittiönsä ansiosta.
Italialainen keittiö on lisätty nyt virallisesti Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) kulttuurijärjestön Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Asiasta kertoo muun muassa brittilehti The Guardian.
Unescon päätöksessä italialaista keittiötä kuvaillaan "kulttuurisena ja sosiaalisena sekoituksena kulinaarista perinnettä" sekä tapana, jolla voi "huolehtia itsestä ja muista, ilmaista rakkautta ja löytää uudelleen omat kulttuuriset juuret".
– Se on yhteisöllinen toiminta, jossa korostetaan läheisyyttä ruokaan, raaka-aineiden kunnioitusta ja yhteisiä hetkiä ruokapöydän äärellä.
Listalta löytyy jo entuudestaan useita italialaisia asioita, kuten oopperalaulu, tryffelien kerääminen ja napolilaisen pizzan valmistus.
Kyseessä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun yksittäinen maa saa tunnustuksen koko keittiönsä ansiosta, eikä vain yhden perinteen tai reseptin vuoksi.
Näin Italian pääministeri kommentoi
Italian pääministeri Giorgia Meloni julkaisi pian päätöksen jälkeen videon Instagramiin, jossa hän kertoo iloitsevansa päätöstä.