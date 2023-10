Pärjääkö päiväkotilapsi pelkällä kasvisruoalla? Professori muistuttaa, mikä "keskustelussa usein unohtuu"

Oslossa Norjassa on päiväkodeissa siirrytty kasvisruokaan ja vaihtoehto on ollut esillä Suomessakin. Aiheesta keskusteltiin Huomenta Suomessa, kun vieraana olivat Helsingin kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi ja Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori Maijaliisa Erkkola .

Nämä asiat vaikuttavat päiväkotiruokaan

– Salaatti ja kasvikset saatetaan laittaa esimeriksi erikseen, että on helpompi maistella tomaatti ja kurkku erikseen, Kemppi havainnollistaa.

Helsingissä ei olla nyt luopumassa punaisesta lihasta kokonaan

Kempin mukaan Helsingissä ei ole tällä hetkellä puhuttu siitä, että lihasta kokonaan luovuttaisiin. Suuntaus lihan vähentämiseen on kuitenkin ollut selkeä.

– Vuodesta 2019 lähtien on puolitettu lihan käyttöä eli tällä hetkellä meillä on korkeintaan kerran viikossa liharuokia. Välillä on viikkoja, jolloin meillä ei ole ollenkaan liharuokaa, sanoo Kemppi.