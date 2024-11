Katoaako liha kouluruokaloista ja lounasravintoloista? Näin uudet ravitsemussuositukset vaikuttavat

Keskiviikkona 27.11. julkaistavat uudet kansalliset ravitsemussuositukset ovat aiheuttaneet kalabaliikkia jo etukäteen. Useat mediat ovat uutisoineet, että uusien suositusten mukaan kasviksia pitäisi jatkossa syödä noin 800 grammaa päivässä, kun nykyinen suositus on vähintään puoli kiloa.

Uudet suositukset eivät ole miellyttäneet kaikkia, ja sosiaalisessa mediassa niistä on käyty kitkerää keskustelua. Muun muassa työpaikoilla ja kouluissa ruokailevat eivät kuitenkaan pysty välttelemään uusia suosituksia, sillä ruokaloita pyörittävät yhtiöt seuraavat omien sanojensa mukaan niitä tarkkaan.

"Tulee näkymään meidänkin asiakkaidemme lautasilla"

Compass Group Suomen johtava ravitsemusasiantuntijan Kirsi-Maria Hoikka sanoo, että yhtiö toivottaa uudet suositukset tervetulleiksi. Yhtiö aikoo tehdä suositusten julkaisun jälkeen pitkän aikavälin suunnitelman siitä, millaisia vaikutuksia niillä on tarjottuun ruokaan.

Muun muassa Amica ja Food & Co ovat yhtiön ravintolaketjuja. Niissä tarjotaan päivittäin noin 130 000 ateriaa.

Hoikan mukaan uudet suositukset eivät eroa vanhoista merkittävästi. Hän on nähnyt uusien suositusten luonnoksen, joka oli aiemmin kommentoitavana.

– Aiemmissakin suosituksissa otettiin jo vähän kantaa lihan kulutukseen. On pitkään tiedetty, että me suomalaiset syömme enemmän lihaa kuin tarvitsisi. Mielestäni muutos ei ole hirveän radikaali. Mutta toki ymmärrämme, että kansalaisten näkökulmasta se voi siltä tuntua.

Liharuoat eivät katoa valikoimista

Hoikan mukaan ruoan terveellisyys on asiakkaille tärkeää, mutta siitä, mikä on terveellistä, on erilaisia mielipiteitä. Asiakkaat epäilevät toisinaan esimerkiksi kasvisruoan tuhtiutta ja ravitsevuutta.